россия заставляет свои компании сократить добычу нефти - Reuters

В соответствии со своими обязательствами перед ОПЕК+ москва приказала компаниям сократить добычу нефти во втором квартале до 9 миллионов баррелей в день. об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По информации источников, правительство поставило конкретные цели по сокращению добычи для каждой компании.

Отмечается, что сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, многие из которых уже сократили производство топлива в результате сбоев и атак украинских беспилотников.

В Reuters указывают, что добыча нефти в россии в апреле, мае и июне упадет примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% соответственно к марту и в соответствии с обещаниями рф добровольно сократить добычу.

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Однако такие сокращения не будут касаться добычи газового конденсата. В 2023 году РФ получала 1,3 млрд баррелей в сутки такого сырья, отмечают в Reuters.

Дополнение

В издании напомнят, что в прошлом месяце вице-премьер-министр россии Александр Новак заявил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Кроме того, Новак заявил, что Россия сократит добычу дополнительно на 350 тыс. баррелей в сутки в апреле, а экспорт будет сокращен по сравнению с мартовским уровнем на 121 тыс. баррелей в сутки.

В мае добыча сократится на 400 тыс. баррелей в сутки, а экспорт еще на 71 тыс. баррелей в сутки. В июне все дополнительные сокращения будут от добычи нефти.

Напомним

российский куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил установку первичной переработки нефти CDU-5 после атаки беспилотника, потеряв половину своих производственных мощностей.