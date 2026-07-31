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россия заинтересована в том, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась - Зеленский

Киев • УНН

 • 4082 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия передала Ирану беспилотники и спутниковые снимки с расположением американских баз. Он также подчеркнул, что рф заинтересована в затягивании войны на Ближнем Востоке.

россия заинтересована в том, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия заинтересована в том, чтобы война на Ближнем Востоке не завершалась. Кроме того, российская сторона передала Ирану дроны и спутниковые снимки с расположением американских военных баз. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

Детали

Во время общения с Владимиром Зеленским журналист спросил у него, считает ли президент Трамп, что его конфликт с Ираном связан с войной россии против Украины.

На это Президент ответил: "Я не уверен, что мы на самом деле об этом говорили".

Отвечая на вопрос о собственной оценке ситуации, Зеленский заявил, что россия передала Ирану дроны, а также спутниковые снимки с расположением американских баз на Ближнем Востоке.

"россия передала дроны Ирану. Иран использовал эти дроны для атак на страны Ближнего Востока и Израиль. Это правда? Да, это правда. Детали российские есть в сбитых дронах, все это видели. Это есть. Затем - россия передала спутниковые снимки с расположением американских баз на Ближнем Востоке. Они передали? Да, передали" – заявил Президент.

На уточняющий вопрос, убежден ли он в этом, Президент ответил утвердительно.

"Абсолютно. россия очень довольна – мы знаем из разведки, что она очень рада, что нет завершения войны. Реального завершения войны на Ближнем Востоке. Почему? Потому что они понимают: пока США вовлечены в эту войну, они не могут помогать Украине на том же уровне, что и раньше. Например, с системами Patriot, как один пример. И есть еще много других примеров", – подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины заявил о нехватке ракет для ЗРК Patriot из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость ускорения обеспечения ПВО из-за наращивания россией производства баллистических ракет.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
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Война в Украине
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Фокс Ньюс
MIM-104 Patriot
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