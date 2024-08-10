россия ввела режим контртеррористической операции в брянской области
Киев • УНН
В брянской области россии власти ввели режим контртеррористической операции. Это связано с якобы повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.
Ночью субботы, 10 августа, в брянской области россии власти ввели режим контртеррористической операции. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
В брянской области ввели режим контртеррористической операции, сообщил оперштаб региона,
росСМИ отмечают, что режим ввели в связи с "повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".
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