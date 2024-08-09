В Курчатове пропал свет: в курской области горит электроподстанция

В курской области рф возник пожар на одной из электроподстанций. Вследствие этого в регионе начались перебои со светом. Об этом заявил местный исполняющий обязанности губернатора Андрей Смирнов, передает УНН.

Детали

Как заявил российский чиновник, причиной пожара стали обломки сбитого якобы украинского дрона.

Он также предупредил, что в ряде городов начались перебои со светом, в частности в Курчатове. где расположена Курская АЭС.

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Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Великосолдатского, Обоянского, Белевского районов. Ведутся аварийные работы. Подключение потребителей планируется по резервным схемам - заявил исполняющий обязанности губернатора курской области.

Следует заметить, что официально Украина ситуацию в курской области рф не комментировала.

Дополнение

В сети уже появилось фото, опубликованное российскими пользователями. Заявлено, что на кадрах - пожар на электроподстанции в Октябрьском районе курской области.

Напомним,

На фоне сообщений о боевых действиях в Курской области, на строительстве Курской АЭС-2 сократили количество персонала. "Росатом" заявляет, что работы продолжаются по графику, а все системы работают в штатном режиме.

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