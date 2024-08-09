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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 16:45  •  15822 просмотра

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В сети появилось видео, где группа бойцов утверждает, что украинские войска контролируют российский город Суджа. УНН пытается подтвердить эту информацию.

В сети распространяется видео, на котором группа бойцов заявляют, что российский город Суджа под контролем ВСУ, передает УНН.

"Новости такие. Город контролируется ВСУ. В городе спокойствие, все дома целы. Стратегический объект "Газпрома" в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной механизированной степной бригады", - отметили бойцы.

УНН сейчас пытается получить подтверждение информации о том, что ВСУ взяли под контроль российский город Суджа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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