Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных
Киев • УНН
В сети появилось видео, где группа бойцов утверждает, что украинские войска контролируют российский город Суджа. УНН пытается подтвердить эту информацию.
В сети распространяется видео, на котором группа бойцов заявляют, что российский город Суджа под контролем ВСУ, передает УНН.
"Новости такие. Город контролируется ВСУ. В городе спокойствие, все дома целы. Стратегический объект "Газпрома" в Судже контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной механизированной степной бригады", - отметили бойцы.
УНН сейчас пытается получить подтверждение информации о том, что ВСУ взяли под контроль российский город Суджа.