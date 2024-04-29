россия строит аэродром в 75 км от украинской границы

россия в Белгородской области строит аэродром, который будет иметь длину взлетно-посадочной полосы в 1800 метров, что позволит принимать и отправлять военно-транспортные Ил-76 Министерства обороны рф. Спутниковые снимки опубликовало Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки аэродрома, который рф строит в Белгородской области в 75 км от границы с Украиной.

Отмечается, что строительство, которое началось в июле прошлого года, ведется примерно в 9 км от важного логистического центра российской армии Алексеевки.

Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома, как можно судить из космоса, составит примерно 1800 метров - это позволит принимать и отправлять военно-транспортные Ил-76 Министерства обороны РФ. - пишет издание.

Напомним,

В ноябре прошлого года российские оккупанты начали строить железную дорогу из ростова-на-дону в рф через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской областей во временно оккупированный Крым.