росія будує аеродром за 75 км від українського кордону
Київ • УНН
Росія будує аеродром з 1800-метровою злітно-посадковою смугою за 75 км від українського кордону, здатний приймати військово-транспортні літаки Іл-76.
росія у бєлгородській області будує аеродром, який матиме довжину злітно-посадкової смуги у 1800 метрів, що дозволить приймати і відправляти військово-транспортні Іл-76 Міністерства оборони рф. Супутникові знімки опублікувало Радіо Свобода, передає УНН.
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Як пише видання, Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки аеродрому, який рф будує в бєлгородській області у 75 км від кордону з Україною.
Зазначається, що будівництво, яке почалося у липні минулого року, ведеться приблизно у 9 км від важливого логістичного центру російської армії Олексіївки.
Довжина злітно-посадкової смуги аеродрому, як можна судити з космосу, складе приблизно 1800 метрів – це дозволить приймати і відправляти військово-транспортні Іл-76 Міністерства оборони рф.
Нагадаємо
У листопаді минулого року російські окупанти почали будувати залізницю з ростова-на-дону у рф через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької областей у тимчасово окупований Крим.