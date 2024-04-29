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росія будує аеродром за 75 км від українського кордону

росія будує аеродром за 75 км від українського кордону

Київ • УНН

 • 42070 перегляди

Росія будує аеродром з 1800-метровою злітно-посадковою смугою за 75 км від українського кордону, здатний приймати військово-транспортні літаки Іл-76.

росія у бєлгородській області будує аеродром, який матиме довжину злітно-посадкової смуги у 1800 метрів, що дозволить приймати і відправляти військово-транспортні Іл-76 Міністерства оборони рф. Супутникові знімки опублікувало Радіо Свобода, передає УНН.

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Деталі

Як пише видання, Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки аеродрому, який рф будує в бєлгородській області у 75 км від кордону з Україною.

Зазначається, що будівництво, яке почалося у липні минулого року, ведеться приблизно у 9 км від важливого логістичного центру російської армії Олексіївки.

Довжина злітно-посадкової смуги аеродрому, як можна судити з космосу, складе приблизно 1800 метрів – це дозволить приймати і відправляти військово-транспортні Іл-76 Міністерства оборони рф.

- пише видання.

Нагадаємо

У листопаді минулого року російські окупанти почали будувати залізницю з ростова-на-дону у рф через тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької областей у тимчасово окупований Крим.

Павло Башинський

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