Россия распространяет фейки об Украине в Сирии на фоне успехов повстанцев
Киев • УНН
Российские пропагандистские каналы безосновательно обвиняют Украину в дестабилизации ситуации в Сирии. Тем временем сирийские повстанцы захватили стратегически важные города Хама и Алеппо.
Пропагандистские каналы России продолжают активно распространять "репортажи" из Сирии, пытаясь создать вымышленную картину причастности Украины к обострению ситуации с безопасностью в этой стране. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Все так называемые "расследования" российских медиа не имеют никаких подтвержденных доказательств и базируются на фантазиях, не соответствуя реальности.
На самом деле, ответственность за продолжающуюся войну в Сирии лежит на россии, которая уже более девяти лет поддерживает военное присутствие в стране. Для Путина участие в сирийском конфликте является способом дестабилизировать ситуацию в регионе, создавать условия для распространения влияния на Африку и обеспечить присутствие военного флота россии в Средиземном море с целью давления на Запад.
Ранее
Сирийские повстанцы одержали важную победу, выбив про режимные силы из Хамы после успешного наступления на севере страны. Этот успех стал очередным ударом по президенту Башару аль-Асаду и его союзникам из россии и Ирана, что еще больше обострило ситуацию в регионе. Захват Хамы, которая оставалась под контролем правительства с начала войны, открывает возможность для дальнейшего наступления на ключевые города, что может кардинально изменить баланс сил в Сирии.
Накануне сирийские повстанцы, поддерживаемые Турцией, полностью захватили город Алеппо. Во время штурма была разрушена статуя брата и бюст отца президента Башара Асада, а над цитаделью подняли флаг Свободной Сирии.