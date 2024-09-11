российский Национальный расчетный депозитарий проиграл дело об отмене санкций Европейского Союза, введенных в связи с его ролью в финансировании войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда, пишет УНН.

Детали

Депозитарий попал под санкции ЕС в 2022 году, когда блок заявил, что будучи основным хранителем российских ценных бумаг, эта организация позволила российскому правительству мобилизовать свои ресурсы для поддержки военных действий.

НРД "не смог доказать", что ЕС "ошибся, придя к выводу, что это предприятие является системно значимым финансовым институтом, который играет существенную роль в функционировании финансовой системы россии", постановили судьи ЕС.

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, сейчас заморожено около 70 млрд евро в депозитарии Euroclear, бельгийской клиринговой палате.

Эти активы пока не используются для получения непредвиденной прибыли, передаваемой в качестве финансовой поддержки Украины, но это судебное решение может открыть путь к их использованию и созданию дополнительных доходов в дальнейшем, как это сделал ЕС с активами российского центробанка, добавил источник.

Представитель Euroclear подтвердил, что непредвиденный вклад для Украины будет получен из активов центрального банка россии с 15 февраля 2024 года.

Euroclear осуществила первый платеж в размере 1,55 млрд евро в фонд помощи Украине. Клиринговая палата удерживает 173 млрд евро, связанных с санкционированными российскими активами, включая замороженные активы ее центрального банка.

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