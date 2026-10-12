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Россия потеряла почти полторы тысячи военнослужащих за сутки

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

За сутки 7 октября российская армия потеряла 1 470 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли 1 554 310 человек.

Россия потеряла почти полторы тысячи военнослужащих за сутки

В течение суток 7 октября враг потерял в войне в Украине 1 470 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 октября достигли около 1 554 310 человек.

Напомним

С начала 2026 года подразделения Сил беспилотных систем (СБС) ликвидировали и ранили более 100 тысяч российских оккупантов.

Перспектив переговорного урегулирования войны рф против Украины в настоящее время нет - Рубио08.10.26, 12:48 • 3402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине