Россия потеряла почти полторы тысячи военнослужащих за сутки
Киев • УНН
За сутки 7 октября российская армия потеряла 1 470 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли 1 554 310 человек.
В течение суток 7 октября враг потерял в войне в Украине 1 470 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 октября достигли около 1 554 310 человек.
Напомним
С начала 2026 года подразделения Сил беспилотных систем (СБС) ликвидировали и ранили более 100 тысяч российских оккупантов.
Перспектив переговорного урегулирования войны рф против Украины в настоящее время нет - Рубио08.10.26, 12:48 • 3402 просмотра