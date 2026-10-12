росія втратила майже півтори тисячі військових за добу
Київ • УНН
За добу 7 жовтня російська армія втратила 1 470 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули 1 554 310 осіб.
Протягом доби 7 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 470 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 жовтня сягнули близько 1 554 310 осіб.
Нагадаємо
З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів.
Перспектив для переговорного врегулювання війни рф проти України наразі немає - Рубіо08.10.26, 12:48 • 3402 перегляди