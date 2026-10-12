росія втратила майже півтори тисячі військових за добу

Протягом доби 7 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 470 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 7 жовтня сягнули близько 1 554 310 осіб.

Нагадаємо

З початку 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) ліквідували та поранили понад 100 тисяч російських окупантів.

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