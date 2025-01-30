россия планирует привлечь 126 тысяч заключенных к войне в Украине в 2025 году - ГУР

ukenru
Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 28419 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 52456 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
08:09 • 79716 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Эксклюзив
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
07:42 • 100314 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
30 января, 04:30 • 115127 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 122478 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 126464 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
29 января, 12:44 • 124671 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 123134 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 118883 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

30 января, 01:26 • 103831 просмотра
Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

Оккупанты изменили правила выплаты пенсий на ВОТ с 2025 года

30 января, 03:21 • 69847 просмотра
В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

В результате российской атаки на Сумы увеличилось количество пострадавших до 9 человек

30 января, 04:28 • 60788 просмотра
Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку

30 января, 04:46 • 64780 просмотра
Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

05:27 • 77251 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 193970 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 195880 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 186240 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 180675 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 247474 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 115130 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 104088 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 104309 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 104305 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 117030 просмотра
Актуальное
россия планирует привлечь 126 тысяч заключенных к войне в Украине в 2025 году - ГУР

россия планирует привлечь 126 тысяч заключенных к войне в Украине в 2025 году - ГУР

Киев  •  УНН

 • 1527 просмотра

Read in English

ГУР сообщает о планах рф мобилизовать 280 тысяч человек в 2025 году для войны в Украине. Из них 126 тысяч - "спецконтингент": заключенные, должники и лица под следствием.

В 2025 году для пополнения потерь оккупационной армии в войне против Украины государство-агрессор россия рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента".  Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы.

В среднем для покрытия потерь оккупационной армии москва планирует мобилизовать по 10 тысяч человек "спецконтингента" ежемесячно.

В целом для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор россия в 2025 году намерено мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.

Напомним

Как ранее писал УНН россия мобилизовала до 180 тысяч заключенных для участия в войне против Украины. С 1 января отменены единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с минобороны рф из-за экономического кризиса.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы