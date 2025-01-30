россия планирует привлечь 126 тысяч заключенных к войне в Украине в 2025 году - ГУР
Киев • УНН
ГУР сообщает о планах рф мобилизовать 280 тысяч человек в 2025 году для войны в Украине. Из них 126 тысяч - "спецконтингент": заключенные, должники и лица под следствием.
В 2025 году для пополнения потерь оккупационной армии в войне против Украины государство-агрессор россия рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента". Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.
Детали
Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы.
В среднем для покрытия потерь оккупационной армии москва планирует мобилизовать по 10 тысяч человек "спецконтингента" ежемесячно.
В целом для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор россия в 2025 году намерено мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.
Напомним
Как ранее писал УНН россия мобилизовала до 180 тысяч заключенных для участия в войне против Украины. С 1 января отменены единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с минобороны рф из-за экономического кризиса.