россия планирует привлечь 126 тысяч заключенных к войне в Украине в 2025 году - ГУР

В 2025 году для пополнения потерь оккупационной армии в войне против Украины государство-агрессор россия рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента". Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы.

В среднем для покрытия потерь оккупационной армии москва планирует мобилизовать по 10 тысяч человек "спецконтингента" ежемесячно.

В целом для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор россия в 2025 году намерено мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.

Напомним

Как ранее писал УНН россия мобилизовала до 180 тысяч заключенных для участия в войне против Украины. С 1 января отменены единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с минобороны рф из-за экономического кризиса.