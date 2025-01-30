росія планує залучити 126 тисяч ув'язнених до війни в Україні у 2025 році - ГУР

У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту". Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.

У середньому для покриття втрат окупаційної армії москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця.

Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН росія мобілізувала до 180 тисяч ув'язнених для участі у війні проти України. З 1 січня скасовано одноразові виплати в'язням за підписання контракту з міноборони рф через економічну кризу.