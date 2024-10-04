россия планирует набрать 255 тысяч контрактников до 2027 года - росСМИ

До 2027 года россия стремится набрать на контракт еще 255 тысяч военных. Для этого власти рф заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с минобороны 90 млрд рублей - по 30 млрд рублей ежегодно. Об этом пишет росСМИ, передает УНН.

Детали

Согласно проекту расходов бюджета на 2025-2027 годы, российские власти заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей.

Сейчас единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тысяч рублей. Ее подняли до этого уровня 31 июля 2024 года, ранее она составляла 195 тысяч рублей.

Если выплата не изменится, то заложенных 90 миллиардов рублей (942 миллиона долларов США) хватит, чтобы за три года набрать 225 тысяч новых контрактников.

Однако, если за заключение договора будут выплачивать 195 тысяч рублей, как было раньше, это позволит набрать 461,5 тысячи человек.

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года власти уже потратили на единовременные выплаты новым контрактникам более 32 млрд рублей. Это больше, чем заложено в бюджете на весь следующий год.

В то же время сами россияне признают, что данные минобороны России о количестве новых контрактников могут быть завышены в полтора раза.

Напомним,

Президент рф владимир путин подписал указ о призыве 133 тысяч россиян в возрасте 18-30 лет с 1 октября по 31 декабря. В свою очередь, военных, чей срок службы истек, должны уволить.