росія планує набрати 255 тисяч контрактників до 2027 року - росЗМІ

До 2027 року росія прагне набрати на контракт ще 255 тисяч військових. Для цього влада рф заклала на одноразові виплати за укладення контракту з міноборони 90 млрд рублів – по 30 млрд рублів щорічно. Про це пише росЗМІ, передає УНН.

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Згідно з проєктом видатків бюджету на 2025-2027 роки, російська влада заклала на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони 90 млрд рублів.

Наразі одноразова федеральна виплата за укладення контракту становить 400 тисяч рублів. Її підняли до цього рівня 31 липня 2024, раніше вона становила 195 тисяч рублів.

Якщо виплата не зміниться, то закладених 90 мільярдів рублів (942 мільйони доларів США) вистачить, щоб за три роки набрати 225 тисяч нових контрактників.

Проте, якщо за укладення договору виплачуватимуть 195 тисяч рублів, як було раніше, це дозволить набрати 461,5 тисячі осіб.

Зазначається, що за перше півріччя 2024 року влада вже витратила на одноразові виплати новим контрактникам понад 32 млрд рублів. Це більше, ніж закладено у бюджеті на весь наступний рік.

Водночас самі росіяни визнають, що дані міноборони росії про кількість нових контрактників можуть бути завищені у півтора раза.

Нагадаємо

Президент рф володимир путін підписав указ про призов 133 тисяч росіян віком 18-30 років з 1 жовтня до 31 грудня. Своєю чергою, військових, чий термін служби закінчився, мають звільнити.