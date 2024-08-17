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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия не показывает готовность к переговорам - посол Германии

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 15:43  •  6495 просмотра

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Александер Граф Ламбсдорф заявил, что россия не демонстрирует готовности к переговорам и настаивает на нереалистичных условиях. Он также отметил, что украинское наступление на курскую область вызвало беспокойство в россии.

Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф заявил, что россия пока не готова к мирным переговорам с Украиной. Об этом он заявил в газете Bonner General-Anzeiger, пишет УНН.

На данный момент российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на преувеличенных предпосылках

- объяснил Ламбсдорфф.

Когда Путин заявляет, что готов говорить с Украиной только при условии, что она сначала полностью выведет войска со всех территорий, которые, по его мнению, россия уже аннексировала, включая те, которые россия даже не контролирует военным путем, «это очевидно показывает отсутствие серьезности», - отметил Ламбсдорфф, который был послом в Москве около года.

Он также добавил, что работа немецкого посольства в москве сосредоточена на том, чтобы быть готовыми к действиям, если отношение москвы изменится.

Потому что однажды россия также должна осознать, что она достигает гораздо меньше этой войной, чем планировала сделать в начале, что она наносит себе серьезный ущерб на международном уровне и что она находится в военной экономике, которая полностью перегрета и не будет устойчивой

- заявил посол.

Он отметил, что нынешнее наступление Украины с наземными войсками в российскую курскую область вызвало у россии беспокойство. Для пограничников, спецслужб, военных, сил гражданской обороны, а также для населения стало неприятным сюрпризом то, что украинские военные смогли достичь успеха в такой операции.

Напомним,

Издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что в этом месяце Украина и Россия планировали отправить делегации в Доху для заключения исторического соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон. Это могло бы привести к частичному прекращению огня и предоставить отсрочку для обеих стран.

на 43 минуты

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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