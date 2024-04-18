россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

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Германия и ее партнеры по НАТО могут предоставить Украине семь дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для усиления ее способности противостоять российским атакам.
Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024
Украина призывает не допустить российских дзюдоистов, которые поддерживают военную агрессию России против Украины, к участию в чемпионате Европы-2024.
Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты
Андрей Сибига поблагодарил Японию за неизменную поддержку и 12 миллиардов долларов помощи Украине во время встречи с послом Японии Мацудой Кунинори.
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Пророссийский активист Андрей Портнов, который находится под санкциями США и покинул Украину, в начале апреля 2024 года переоформил большое имение под Киевом на своих четырех несовершеннолетних детей.
Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist
Украина разработала новый беспилотник дальнего радиуса действия с дальностью полета более 3 000 километров, способный достигать целей даже в российской сибири.
У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна
Два больших судна, вероятно, сухогрузы длиной 150 и 125 метров, были замечены у берегов оккупированного Севастополя по данным спутниковой съемки мониторинговой группы "Крымский ветер".
Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg
Ожидается, что долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США будет принят Конгрессом при поддержке демократов Палаты представителей, несмотря на оппозицию со стороны некоторых ультраконсервативных республиканцев.
Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма
Российская армия трижды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и 10 раз применила беспилотники, повредив объект инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, девять частных домов, три хозяйственные постройки, два гаража, линию электропередач и автомобиль.
На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай на следующей неделе, чтобы обсудить поддержку Китаем россии в войне в Украине и ее агрессивные действия в КНР Южнокитайском море.