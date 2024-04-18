россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

Чтобы обезопасить поражение своих носителей "Калибров" от украинских атак рф может перевести их из Черного в Каспийское море. В частности, речь может идти о корветах типа "Буян-М". Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что корветы проекта 21631 "Буян-М" под ракеты "Калибр" - это тот тип кораблей, под который россияне имеют соответствующую инфраструктуру для размещения в Каспийском море, в частности в военно-морской базе Каспийск.

Крупнейшими российскими кораблями на Каспии являются сторожевики проекта 11661 "Гепард", с длиной корпуса 102 метра, полным водозамещением 2200 тонн и 5,6 метров полной осадки. Но это существенно меньшие габариты, чем у фрегатов проекта 11356 как наиболее крупных носителей ракет "Калибр" в Черном море - длина корпуса у таких кораблей составляет 115 метров при полной осадке в 7,5 метров, полное водозамещение - 4035 тонн.

Соответственно, вариант перевода на Каспий фрегатов проекта 11356 под "Калибры" следует исключить. Впрочем, как и вариант перевода туда и подводных лодок проекта 636.6 "Варшавянка", которые также могут быть носителями "Калибров", имеют длину корпуса 73,8 метров, полную осадку 6,2 метра и надводное водозамещение 2350 тонн. С такими габаритами есть риск просто сесть на мель.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказывал, что специалисты учреждения могут абсолютно точно определить носитель, с которого в тот или иной день враг запускает по Украине ракеты "Калибр".

По его словам, это необходимо для того, чтобы украинские правоохранители смогли объявить подозрение командиру, который отдавал преступный приказ запускать ракеты по Украине.

"Оккупанты все меньше атакуют "Калибрами", потому что наши защитники немного почистили Черное море от российских катеров. Кстати, наши специалисты могут точно определить, откуда была выпущена ракета - с корабля или подводной лодки, а также вычислить, с какого именно судна и под чем командованием. Чтобы правоохранительные органы точно знали, кому сообщать о подозрении", - отметил Рувин.