Россия хочет делать «солдат из геймеров» - ЦПД

В прокремлевских медиа появились сообщения о планах создания в РФ так называемых "войск из геймеров". Пропагандисты утверждают, что любители шутеров якобы способны быстрее осваивать управление дроном, пишет УНН со ссылкой на ЦПД.

Детали

В прокремлевских медиа появилась информация о планах создания в РФ так называемых "войск из геймеров". По сообщениям российских пропагандистов, "любители шутеров" якобы способны быстрее освоить управление дроном - за 10 часов против 40 у обычных новобранцев - говорится в сообщении

Однако такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи и экономию на реальной подготовке, отмечают в ЦПД. В упрощенных курсах операторов БпЛА и "кибервойск" игровые навыки выдаются за полноценный боевой опыт.

Россия подменяет длительную военную подготовку иллюзией "игровых скиллов", что не соответствует реалиям войны. Такие подходы угрожают высокими потерями среди мобилизованных и усиливают милитаризацию общества - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Игровая индустрия в стране-агрессоре, как указано, превращается в инструмент вербовки молодежи: сначала лекции о "патриотизме", затем - пробные тренажеры и в конечном итоге - предложения контракта.

Россия готовит новые информационные атаки на Украину в сентябре