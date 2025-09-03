$41.360.01
Россия хочет делать «солдат из геймеров» - ЦПД

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Прокремлевские медиа распространяют информацию о создании в РФ «войск из геймеров», утверждая, что любители шутеров быстрее осваивают управление дронами. ЦПД отмечает, что это скрытая мобилизация и попытка экономии на реальной подготовке, что грозит высокими потерями.

Россия хочет делать «солдат из геймеров» - ЦПД

В прокремлевских медиа появились сообщения о планах создания в РФ так называемых "войск из геймеров". Пропагандисты утверждают, что любители шутеров якобы способны быстрее осваивать управление дроном, пишет УНН со ссылкой на ЦПД.

Детали

В прокремлевских медиа появилась информация о планах создания в РФ так называемых "войск из геймеров". По сообщениям российских пропагандистов, "любители шутеров" якобы способны быстрее освоить управление дроном - за 10 часов против 40 у обычных новобранцев

- говорится в сообщении

Однако такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи и экономию на реальной подготовке, отмечают в ЦПД. В упрощенных курсах операторов БпЛА и "кибервойск" игровые навыки выдаются за полноценный боевой опыт.

Россия подменяет длительную военную подготовку иллюзией "игровых скиллов", что не соответствует реалиям войны. Такие подходы угрожают высокими потерями среди мобилизованных и усиливают милитаризацию общества

- подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Игровая индустрия в стране-агрессоре, как указано, превращается в инструмент вербовки молодежи: сначала лекции о "патриотизме", затем - пробные тренажеры и в конечном итоге - предложения контракта.

Алена Уткина

Война в УкраинеПолитика
Фейковые новости