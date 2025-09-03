Россия хочет делать «солдат из геймеров» - ЦПД
Киев • УНН
Прокремлевские медиа распространяют информацию о создании в РФ «войск из геймеров», утверждая, что любители шутеров быстрее осваивают управление дронами. ЦПД отмечает, что это скрытая мобилизация и попытка экономии на реальной подготовке, что грозит высокими потерями.
Детали
Однако такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи и экономию на реальной подготовке, отмечают в ЦПД. В упрощенных курсах операторов БпЛА и "кибервойск" игровые навыки выдаются за полноценный боевой опыт.
Россия подменяет длительную военную подготовку иллюзией "игровых скиллов", что не соответствует реалиям войны. Такие подходы угрожают высокими потерями среди мобилизованных и усиливают милитаризацию общества
Игровая индустрия в стране-агрессоре, как указано, превращается в инструмент вербовки молодежи: сначала лекции о "патриотизме", затем - пробные тренажеры и в конечном итоге - предложения контракта.
