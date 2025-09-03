росія хоче робити "солдатів із геймерів" - ЦПД

У прокремлівських медіа з’явились повідомлення про плани створення в рф так званих "військ із геймерів". Пропагандисти стверджують, що любителі шутерів нібито здатні швидше опановувати управління дроном, пише УНН із посиланням на ЦПД.

Деталі

У прокремлівських медіа з’явилась інформація про плани створення в рф так званих "військ із геймерів". За повідомленнями російських пропагандистів, "любителі шутерів" нібито здатні швидше опанувати управління дроном - за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців - ідеться у повідомленні

Втім така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді та економію на реальній підготовці, зазначають у ЦПД. У спрощених курсах операторів БпЛА і "кібервійськ" ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід.

росія підміняє тривалу військову підготовку ілюзією "ігрових скілів", що не відповідає реаліям війни. Такі підходи загрожують високими втратами серед мобілізованих та посилюють мілітаризацію суспільства - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Ігрова індустрія у країні-агресорці, як вказано, перетворюється на інструмент вербування молоді: спочатку лекції про "патріотизм", потім - пробні тренажери та зрештою - пропозиції контракту.

