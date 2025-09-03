$41.360.01
14:02 • 4010 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 7200 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 11048 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 24163 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 18225 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21428 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20981 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22872 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 38595 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 35822 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
росія хоче робити "солдатів із геймерів" - ЦПД

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Прокремлівські медіа розповсюджують інформацію про створення в рф "військ із геймерів", стверджуючи, що любителі шутерів швидше опановують управління дронами. ЦПД зазначає, що це прихована мобілізація та спроба економії на реальній підготовці, що загрожує високими втратами.

росія хоче робити "солдатів із геймерів" - ЦПД

У прокремлівських медіа з’явились повідомлення про плани створення в рф так званих "військ із геймерів". Пропагандисти стверджують, що любителі шутерів нібито здатні швидше опановувати управління дроном, пише УНН із посиланням на ЦПД.

Деталі

У прокремлівських медіа з’явилась інформація про плани створення в рф так званих "військ із геймерів". За повідомленнями російських пропагандистів, "любителі шутерів" нібито здатні швидше опанувати управління дроном - за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців

- ідеться у повідомленні

Втім така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді та економію на реальній підготовці, зазначають у ЦПД. У спрощених курсах операторів БпЛА і "кібервійськ" ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід.

росія підміняє тривалу військову підготовку ілюзією "ігрових скілів", що не відповідає реаліям війни. Такі підходи загрожують високими втратами серед мобілізованих та посилюють мілітаризацію суспільства

- наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Ігрова індустрія у країні-агресорці, як вказано, перетворюється на інструмент вербування молоді: спочатку лекції про "патріотизм", потім - пробні тренажери та зрештою - пропозиції контракту.

росія готує нові інформаційні атаки на Україну у вересні01.09.25, 14:03 • 3969 переглядiв

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини