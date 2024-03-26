россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

россия готовит новые теракты, в которых планирует обвинить Украину, в частности подпольное движение сопротивления. Таким образом кремль хочет дискредитировать партизан. Об этом пишет УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что россия стремится подорвать движение сопротивления на оккупированных территориях Украины и показать якобы насильственные действия проукраинских партизан. В "АТЕШ" также назвали главные цели рф:

1. Дискредитировать сопротивление в глазах украинцев

2. Удержать новых активистов от присоединения к движениям сопротивления

3. Подорвать законное право Украины на сопротивление в глазах международного сообщества

Кремль будет стремиться обвинить Украину в новых террористических актах в ближайшие недели и месяцы, особенно движения сопротивления. Их абсолютная решимость лишь подтверждает успешность нашей борьбы с ними - подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним

В Центре национального сопротивления предупредили, что россияне проводят на оккупированных территориях информационную операцию по дискредитации украинского подполья, распространяя фейковую переписку о вербовке подростков для терактов.