россия испытывает нехватку рабочей силы из-за войны в Украине - ISW
россия сталкивается с дефицитом рабочей силы, который может достичь четырех миллионов к 2030 году из-за последствий агрессии рф в Украине, что оказывает давление на заработную плату и сдерживает иностранные инвестиции, согласно данным Института мировой экономики. Привлекательность российских компаний для инвесторов находится под угрозой из-за этих трудовых проблем.
G7+ и Украина начали партнерство в сфере чистой энергетики на COP28
На саммите COP28 G7+ и Украина начали партнерство для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины, к которому присоединились новые участники, такие как IFC и IRENA.
Ночная атака рф: повреждения получили Донетчина, Херсонщина и Харьковщина - глава МВД
Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях, вызвав разрушения. Есть пострадавшие.
Армия рф утром атаковала дронами Львовскую область, есть повреждения
Российская армия атаковала объект инфраструктуры во Львовской области с помощью беспилотников в 4 часа утра, вызвав пожар с незначительными повреждениями, но без жертв.
Движение грузовиков на границе со Словакией разблокировано
Движение грузовиков через словацко-украинскую границу возобновилось после того, как накануне закончилась блокада, и сейчас на границе в очереди стоят 625 грузовиков.
Оккупанты ночью ударили "шахедами" по Харьковщине: один человек ранен, поврежден дом культуры
Российские войска атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников, ранив одного человека и повредив культурный центр и несколько домов. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам в течение дня.
Центр Херсона под вражеским ударом - ОВА
Российские войска обстреливают центр Херсона.
В Одесской области проверили 100 тендеров: в обладминистрации назвали результат
В Одесской области проверили 100 тендеров.
Как подарить ребенку настоящий праздник или почему отвозить подарки в детские дома плохая идея
Благотворители советуют отказаться от подарков детям-сиротам и детям, которые лишены родительской опеки. Предлагают лучшие методы поддержки.
Армия рф ночью обстреляла Очаков, есть повреждения
Российские войска обстреляли Очаков 5 декабря, повредив дом, а украинские военные сбили два вражеских беспилотника в Николаевской области; о жертвах не сообщается.