В рф наблюдается рост дефицита рабочей силы на внутреннем производстве, который согласно данным местных исследований, в связи с расходами на войну против Украины, возрастет до четырех миллионов работников к 2030 году; соответствующий дефицит предложения окажет давление на заработную плату работников, что сделает российские компании еще менее привлекательными для иностранных инвестиций. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Согласно актуальной информации росСМИ, что консалтинговая компания "Яков и Партнеры" зафиксировала увеличение дефицита рабочей силы в российском производстве, - от двух до четырех миллионов работников к 2030 году, причем 90% из них, вероятно, будут полуквалифицированными работниками в критически важных отраслях промышленности. Тенденция влияет на заработную плату работников, которая будет опережать темпы роста ВВП, и сделает российские компании, как указывается, еще менее привлекательными для иностранных инвестиций. Экономические эксперты, которые представляющие рф, заявили, что проблема дефицита рабочей силы и указанных последствий может быть решена только путем улучшения взаимодействия между местным бизнесом и государством, в частности с помощью специальных программ по репатриации россиян, которые покинувших страну из-за войны и привлечения "высококвалифицированных" мигрантов из других стран.

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ISW напоминает, что россия продолжает сталкиваться с нехваткой как квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силы. Эта проблема усугубляется подстрекательскими месседжами кремля в отношении россиян, покинувших Россию из-за войны, и в отношении трудовых мигрантов внутри РФ.

Вместе с тем, российская экономика, вероятно, будет продолжать бороться с конкурирующими желаниями кремля укрепить производство силы и промышленный потенциал страны, одновременно лишая прав ключевых групп работников

Это "вероятно, приведет к дальнейшим беспокойствам в сфере российского экономического производства и потенциальных социальных недовольств, связанных с этим", - резюмирует Институт изучения войны.

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