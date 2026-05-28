россия через сети гру раскручивает тему мигрантов в Украине – ЦПД
Киев • УНН
Российские спецслужбы распространяют фейки о мигрантах в Украине. Статистика разрешений на работу полностью опровергает вражескую пропаганду.
российские спецслужбы активно продвигают информационную кампанию вокруг темы мигрантов в Украине. К этому привлечены структуры главного управления генштаба вс рф, ресурсы, связанные с виктором медведчуком, а также сеть пропагандистских каналов "ZOV". Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.
Тему мигрантов в Украине активно пытается крутить россия
По его словам, информационную кампанию ведет 85-й главный центр специальной службы главного управления генштаба вс рф (гру) через собственные сети.
Также, по данным ЦПД, к распространению этой темы дополнительно привлекаются ресурсы, аффилированные с обвиняемым в государственной измене виктором медведчуком, пропагандистские каналы подсанкционного василия прозорова и сеть ресурсов "ZOV".
Куча видео с использованием ИИ – их работа
Он также привел статистику, которая, по его словам, опровергает нарративы о якобы масштабной проблеме мигрантов в Украине.
Так, за первые четыре месяца 2026 года в Украине выдали всего 3,2 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев. В 2025 году этот показатель составлял 9,5 тысячи, включая продленные разрешения, а до полномасштабной войны в Украине действовало около 22 тысяч таких документов.
Ранее уже приводились статистические данные, которые полностью опровергают реальное наличие проблемы мигрантов в Украине
кремль готовит масштабные гибридные атаки в странах ЕС - в сети появились документы27.05.26, 09:57 • 5458 просмотров