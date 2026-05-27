В сети появились документы, свидетельствующие о том, что кремль координирует масштабные гибридные операции в Европе, направленные на дискредитацию Украины и разжигание внутренних конфликтов в государствах ЕС. О том, что означают эти документы, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Эти документы получили журналисты Delfi Estonia и передали международной сети журналистов-расследователей OCCRP. Согласно документам, для организации таких операций используется подсанкционное "Агентство социального дизайна". Его деятельность напрямую контролируется должностными лицами администрации президента рф.

Как отметили в ЦПД, обнародованные файлы раскрыли тщательное планирование гибридных атак в течение 2025–2026 годов: от подброшенных свиных голов возле мечетей в Париже и осквернения Музея Холокоста до плана осквернения памятника Шарлю де Голлю якобы от имени "украинских националистов". Также есть информация о проекте по распространению фейка об "элитной недвижимости Президента Украины", который описывается в документах как "успешная кампания".

Это исследование наглядно демонстрирует огромный масштаб и системность российской сети скрытого влияния в Европе. Привлечение к проведению информационных операций кремля завербованных за рубежом агентов создает долговременную гибридную угрозу, требующую от стран Европы усиления контроля за связанными с россией структурами - говорится в сообщении.

Напомним

В Литве заявили, что масштабная утечка более 600 тысяч записей из государственных реестров могла быть организована иностранным государством.