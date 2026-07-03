россия пытается вернуться в публичное пространство Грузии не через дипломатию, а через культуру – и делает это методично. Об этом говорится в анализе американского центра "The Jamestown Foundation", передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

В разведке отметили, что дипломатические отношения между странами разорваны еще с 2008 года, поэтому интересы москвы в Тбилиси формально представляет посольство Швейцарии. Именно под этой вывеской действует "секция интересов рф", которая, по словам ее руководителя Д. Олисова, видит продвижение русского языка одним из главных направлений работы.

Инструментарий кремля стандартный: апелляция к "общей истории", культурные гастроли и языковые программы. 14 мая в тбилисском театре имени Руставели прошел концерт студентов российского творческого вуза с советским репертуаром – мероприятие, которое сразу вызвало критику из-за локации в центре грузинской столицы. Месяцем позже, 14–15 июня, Тбилиси во второй раз за год посетил спецпредставитель путина по культурному сотрудничеству м. швыдкой, официально – ради гастролей театра, неофициально – продвигая тезис о "восстановлении доверия" между москвой и Грузией через культуру.

Спецпредставителя путина заметили на литургии в память о патриархе Грузии в Тбилиси

Параллельно россия пытается закрепить за русским языком статус части грузинского наследия. В конце мая "секция интересов" собрала грузинских преподавателей-русистов, а 6 июня устроила акцию ко дню рождения Пушкина, на которую пришли лишь около двух десятков пожилых людей. Эффект получился противоположный задуманному: грузинские активисты расценили мероприятие как продвижение "русского мира", а официальный представитель мид рф М. захарова в ответ назвала протестующих "радикалами".

В разведке добавили, что молодежь и творческие круги Кремль пытается привлекать отдельно – через конкурс имени Пушкина, проект "послы русского языка" и приглашения на детско-юношеские конкурсы в России. В то же время активность расширяется и за пределы Тбилиси: на лето и осень в Батуми запланированы выступления российских артистов, часть из которых открыто поддерживает войну против Украины или оправдывает оккупацию грузинских территорий.

Быстрого роста пророссийских настроений эти шаги не дадут, но цель москвы иная – не массовая поддержка, а проверка, насколько грузинское общество готово терпеть возвращение россии в публичное поле под видом "неполитической" культуры. Даже немногочисленные инициативы способны углублять поляризацию и давать кремлю удобные поводы говорить о "радикализации" антироссийских сил в Грузии