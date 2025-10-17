россия атакует Киевскую область БпЛА: работает ПВО
Киев • УНН
Вечером 17 октября россия начала дроновую атаку, силы ПВО сработали в Киевской области. Власти призывают не фиксировать работу защитников и оставаться в укрытиях.
Вечером 17 октября россия начала очередную дроновую атаку. Противовоздушная оборона сработала в Киевской области. Об этом информирует Киевская областная военная администрация (ОВА), передает УНН.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в ОВА.
"путин глух ко всему, что говорит мир": Зеленский отреагировал на атаку рф более 300 дронами и 37 ракетами перед переговорами в США16.10.25, 09:09 • 3618 просмотров