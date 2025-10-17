росія атакує Київську область БпЛА: працює ППО
Київ • УНН
Увечері 17 жовтня росія розпочала дронову атаку, сили ППО спрацювали в Київській області. Влада закликає не фіксувати роботу захисників та залишатися в укриттях.
Увечері 17 жовтня росія розпочала чергову дронову атаку. Протиповітряна оборона спрацювала в Київській області. Про це інформує Київська обласна військова адміністрація (ОВА), передає УНН.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликали в ОВА.
