Россия атаковала Украину во время визита Трампа в Китай, чтобы испортить политический фон – Зеленский
Киев • УНН
РФ атаковала Украину 800 дронами во время визита Трампа в Китай. В результате ударов по регионам погибли шесть человек и есть десятки раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из самых продолжительных массированных атак РФ против Украины произошла именно во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. По словам главы государства, Москва пытается привлечь внимание к себе через террор и атаки на украинские города, передает УНН.
Точно нельзя назвать случайностью одну из самых продолжительных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда Президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай – с визитом, от которого многого ожидают. В этот непростой геополитический момент россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу – пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры
Президент сообщил, что в течение дня россия запускала волны "шахедов" по украинским регионам, в частности вблизи границ стран НАТО.
Весь день сегодня россияне запускают волны "шахедов" против наших регионов, и в частности целенаправленно в регионы, которые ближе всего к границам стран НАТО. Уже были попадания на Закарпатье, во Львовской области, на Волыни, также во Франковске, Ривненской области
По его словам, удары также зафиксировали в Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской и Херсонской областях.
По состоянию на данный момент известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким
Президент также сообщил, что с начала суток россия применила по меньшей мере 800 дронов, а атака продолжается.
По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидная цель России – перегрузить ПВО и причинить как можно больше горя и боли именно в эти дни
Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на россию.
Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы истинные российские намерения были очевидны для лидеров и стран. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился
