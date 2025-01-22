россия атаковала предприятие на Сумщине: есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские войска атаковали поселок Недригайлов и город Сумы с помощью БПЛА. В результате атак два человека ранены, повреждены производственное здание и частные дома.

Армия рф вечером 21 января атаковала поселок Недригайлов в Роменском районе, два человека ранены. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram-канале, передает УНН.

Сегодня вечером, 21 января 2025 года, враг атаковал поселок Недригайлов в Роменском районе с помощью БПЛА. Повреждено производственное здание предприятия, два человека получили травмы

- говорится в заметке.

Отмечается, что на местах работают спасатели, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Также после 21 часа оккупанты попали беспилотником в жилой сектор в Сумах. Повреждены частные жилые здания. Предварительно, жертв нет.

Напомним

Вечером 21 января российские войска атаковали Николаев семью ударными дронами. В результате атаки зафиксированы повреждения домов, первые взрывы прозвучали в 22:41.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
nikolaevНиколаев
sumyСумы

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