росія атакувала підприємство на Сумщині: є постраждалі
Київ • УНН
російські війська атакували селище Недригайлів та місто Суми за допомогою БПЛА. Внаслідок атак двоє людей поранені, пошкоджено виробничу будівлю та приватні будинки.
Армія рф увечері 21 січня атакувала селище Недригайлів у Роменському районі, двоє людей поранені. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram-каналі, передає УНН.
Сьогодні ввечері, 21 січня 2025 року, ворог атакував селище Недригайлів у Роменському районі за допомогою БПЛА. Пошкоджено виробничу будівлю підприємства, двоє людей отримали травми
Зазначається, що на місцях працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу.
Також після 21-ї години окупанти влучили безпілотником в житловий сектор у Сумах. Пошкоджені приватні житлові будівлі. Попередньо, жертв немає.
Нагадаємо
Увечері 21 січня російські війська атакували Миколаїв сімома ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будинків, перші вибухи пролунали о 22:41.