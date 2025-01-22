росія атакувала підприємство на Сумщині: є постраждалі

Армія рф увечері 21 січня атакувала селище Недригайлів у Роменському районі, двоє людей поранені. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram-каналі, передає УНН.

Сьогодні ввечері, 21 січня 2025 року, ворог атакував селище Недригайлів у Роменському районі за допомогою БПЛА. Пошкоджено виробничу будівлю підприємства, двоє людей отримали травми - йдеться у дописі.

Зазначається, що на місцях працюють рятувальники, постраждалим надають медичну допомогу.

Також після 21-ї години окупанти влучили безпілотником в житловий сектор у Сумах. Пошкоджені приватні житлові будівлі. Попередньо, жертв немає.

Нагадаємо

Увечері 21 січня російські війська атакували Миколаїв сімома ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження будинків, перші вибухи пролунали о 22:41.