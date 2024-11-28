Россия атаковала критическую инфраструктуру Прикарпатья: что известно о последствиях
Киев • УНН
российские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры на Прикарпатье. Зафиксировано повреждение частных домов, пострадавших нет, введены аварийные отключения электроэнергии.
Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье. Обошлось без пострадавших. Повреждены частные дома. Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения электричества, сообщила в четверг Светлана Ощищук, передает УНН.
Объекты критической инфраструктуры Прикарпатья снова стали целью вражеской ракетной атаки. Работали силы противовоздушной обороны. Зафиксировано повреждение частных домов. К счастью, предварительно обошлось без пострадавших
Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения света.
На места выехали соответствующие службы.
Ивано-Франковск не пострадал - мэр28 нояб. 2024, 07:24 • 7929 просмотров