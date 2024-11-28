Россия атаковала критическую инфраструктуру Прикарпатья: что известно о последствиях

Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье. Обошлось без пострадавших. Повреждены частные дома. Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения электричества, сообщила в четверг Светлана Ощищук, передает УНН.

Объекты критической инфраструктуры Прикарпатья снова стали целью вражеской ракетной атаки. Работали силы противовоздушной обороны. Зафиксировано повреждение частных домов. К счастью, предварительно обошлось без пострадавших - написала Онищук.

Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения света.

На места выехали соответствующие службы.

Ивано-Франковск не пострадал - мэр