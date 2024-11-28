Ивано-Франковск не пострадал - мэр
Киев • УНН
ПВО защитила Ивано-Франковск от ракетной атаки. Из-за высокого уровня опасности в городе временно прекратил работу коммунальный транспорт.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что город не пострадал на фоне ракетной атаки рф, пишет УНН.
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"Спасибо ПВО, которая очень хорошо сработала и благодаря которой Ивано-Франковск не пострадал. Очень важно поддерживать наших защитников. Сегодняшний обстрел в очередной раз показывает, что враг не остановится и будет атаковать энергетику", - написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
При этом в Ивано-Франковске из-за высокого уровня ракетной опасности утром прекратил курсировать коммунальный транспорт.
"После объявления высокого уровня опасности... весь коммунальный транспорт прекращает курсирование по городу", - сообщили в Telegram в КП "Электроавтотранс".
Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно28 нояб. 2024, 06:27 • 17127 просмотров