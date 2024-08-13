Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

В ночь на вторник, 13 августа, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Бахмаче Черниговской области. Об этом в Telegram сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Детали

"Опять враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач", - написал он.

В то же время других деталей председатель Черниговской ОГА не уточнил.

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