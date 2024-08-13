Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине
Киев • УНН
Ночью российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Бахмаче Черниговской области. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил об атаке, но не предоставил дополнительных подробностей.
В ночь на вторник, 13 августа, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Бахмаче Черниговской области. Об этом в Telegram сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Детали
"Опять враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач", - написал он.
В то же время других деталей председатель Черниговской ОГА не уточнил.
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