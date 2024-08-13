Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  108459 просмотра
"Смело, блестяще, прекрасно": сенатор Грэм поддержал наступление Украины в Курской области рф

"Смело, блестяще, прекрасно": сенатор Грэм поддержал наступление Украины в Курской области рф

  •  54333 просмотра
Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

  •  59774 просмотра
Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

  •  66154 просмотра
Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

  •  56250 просмотра
публикации
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  105130 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  108459 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  135591 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  134692 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  275740 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

  •  35266 просмотра
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

  •  96120 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  100543 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  116713 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  109001 просмотра
Актуальное
Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 21:40  •  1639 просмотра

Read in English

Ночью российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Бахмаче Черниговской области. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил об атаке, но не предоставил дополнительных подробностей.

В ночь на вторник, 13 августа, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Бахмаче Черниговской области. Об этом в Telegram сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Детали

"Опять враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач", - написал он.

В то же время других деталей председатель Черниговской ОГА не уточнил.

Російський дрон атакував Антонівку на Херсонщині: 69-річна жінка поранена12 августа 2024, 21:01 • 9514 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
bakhmachБахмач
telegramТелеграмма
chernigovЧернигов
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
  •  105130 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
  •  78674 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
  •  77558 просмотра

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
  •  57982 просмотра

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
  •  53070 просмотра

Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА

Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
  •  90714 просмотра

Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник

Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  87079 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  100419 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
11 августа 2024, 11:20  •  115023 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  127428 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Популярные

Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

  •  56250 просмотра
Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

  •  66154 просмотра
Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

  •  59774 просмотра
"Смело, блестяще, прекрасно": сенатор Грэм поддержал наступление Украины в Курской области рф

"Смело, блестяще, прекрасно": сенатор Грэм поддержал наступление Украины в Курской области рф

  •  54333 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  108459 просмотра

Публикации

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  105130 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  108459 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  135591 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  134692 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  275740 просмотра

Война

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

  •  4058 просмотра
Российский дрон атаковал Антоновку в Херсонской области: 69-летняя женщина ранена

Российский дрон атаковал Антоновку в Херсонской области: 69-летняя женщина ранена

  •  11519 просмотра
Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

  •  19709 просмотра
Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

  •  26492 просмотра
Россия обстреляла Сумскую область 23 раза: 63 взрыва в 8 общинах

Россия обстреляла Сумскую область 23 раза: 63 взрыва в 8 общинах

  •  22983 просмотра

политика

Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

  •  19709 просмотра
Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

  •  26492 просмотра
Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

  •  56250 просмотра
Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

  •  66154 просмотра
Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

  •  59774 просмотра

Война

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Бахмаче на Черниговщине

  •  4058 просмотра
Российский дрон атаковал Антоновку в Херсонской области: 69-летняя женщина ранена

Российский дрон атаковал Антоновку в Херсонской области: 69-летняя женщина ранена

  •  11519 просмотра
Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

  •  19709 просмотра
Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

  •  26492 просмотра
Россия обстреляла Сумскую область 23 раза: 63 взрыва в 8 общинах

Россия обстреляла Сумскую область 23 раза: 63 взрыва в 8 общинах

  •  22983 просмотра

политика

Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

Кирби: Путин может прекратить войну, если его беспокоит ситуация в Курске

  •  19709 просмотра
Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

Нардеп Костенко записал видео из "курской" командировки

  •  26492 просмотра
Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

Украина сталкивается с дилеммой после успеха в "курском прорыве" - Wall Street Journal

  •  56250 просмотра
Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

  •  66154 просмотра
Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

  •  59774 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  139116 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  141001 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  152482 просмотра

Экономика

Во Львовской области разоблачена схема незаконного ввоза авто под видом гумпомощи

Во Львовской области разоблачена схема незаконного ввоза авто под видом гумпомощи

  •  16370 просмотра
Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

  •  24220 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

  •  20603 просмотра
Из-за постоянных ракетных атак рф европейские трейдеры избегают украинских газохранилищ - Financial Times

Из-за постоянных ракетных атак рф европейские трейдеры избегают украинских газохранилищ - Financial Times

  •  26135 просмотра
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  77558 просмотра

Киев

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

  •  8869 просмотра
Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

  •  19075 просмотра
Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

  •  22018 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  102299 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  110848 просмотра