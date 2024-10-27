россия атаковала дронами пограничное село на Черниговщине: есть пострадавший

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 122832 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 169751 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 170042 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 137797 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 212389 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 150210 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 148451 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153014 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате обстрела села Новгород-Северской громады ранен 34-летний мужчина, повреждены гараж и автомобиль.

34-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела села Новгород-Северской громады Черниговской области, сообщил в воскресенье председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН

Враг обстрелял пограничное село. Россияне из дронов несколько раз обстреляли село Новгород-Северской общины. Ранен 34-летний мужчина, его госпитализировали в местную больницу

- написал Чаус в Telegram. 

Также, по его словам, в результате ударов рф горел гараж в частном подворье, уничтожен легковой автомобиль.

Дополнение 

Вражеские войска ночью нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Роменского района. Украинские военные уничтожили 3 вражеских беспилотника на Сумщине

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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chernigovЧернигов