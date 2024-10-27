россия атаковала дронами пограничное село на Черниговщине: есть пострадавший
Киев • УНН
В результате обстрела села Новгород-Северской громады ранен 34-летний мужчина, повреждены гараж и автомобиль.
34-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела села Новгород-Северской громады Черниговской области, сообщил в воскресенье председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Враг обстрелял пограничное село. Россияне из дронов несколько раз обстреляли село Новгород-Северской общины. Ранен 34-летний мужчина, его госпитализировали в местную больницу
Также, по его словам, в результате ударов рф горел гараж в частном подворье, уничтожен легковой автомобиль.
Дополнение
Вражеские войска ночью нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Роменского района. Украинские военные уничтожили 3 вражеских беспилотника на Сумщине.