росія атакувала дронами прикордонне село на Чернігівщині: є постраждалий
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу села Новгород-Сіверської громади поранено 34-річного чоловіка, пошкоджено гараж та автомобіль.
34-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Новгород-Сіверської громади Чернігівської області, повідомив у неділю голова ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
Ворог обстріляв прикордонне село. Росіяни із дронів кілька разів обстріляли село Новгород-Сіверської громади. Поранено 34-річного чоловіка, його госпіталізували в місцеву лікарню
Також, за його словами, внаслідок ударів рф горів гараж у приватному обійсті, знищено легкову автівку.
Доповнення
Ворожі війська вночі завдали авіаційного удару по енергетичній інфраструктурі Роменського району. Українські військові знищили 3 ворожі безпілотники на Сумщині.