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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17

российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 15:13  •  9589 просмотра

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По меньшей мере 17 человек, в том числе 12-летний мальчик и 8-летняя девочка, были ранены в результате российского удара по Харькову, причем один гражданский человек находится в тяжелом состоянии, а 11 человек получили ранения средней тяжести.

В результате российского удара по Харькову пострадали уже по меньшей мере 17 человек, среди них дети. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали 

Уточнена информация по пострадавшим в результате вражеского удара по Харькову. Количество пострадавших - 17. Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они в среднем состоянии

- заявил председатель ОВА.

Предварительно ранения получили 10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине 87 лет.

В общем 1 гражданский человек в тяжелом состоянии. 11 человек получили травмы средней степени. 5 в легком состоянии. Еще шесть человек были госпитализированы.  

Напомним

Сегодня, 14 мая, во время ряда ударов по Харькову россияне попали в 10-й этаж 12-ти этажного дома в центре города. Сейчас осуществляется поквартирный обход. Кроме того, россияне попали по гаражам на территории жилого дома, возникли пожары.

В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений14 мая 2024, 14:49 • 8542 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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