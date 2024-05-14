В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 16 и показал первое фото разрушений, передает УНН.

Харьков. На месте камней здесь был чей-то дом. Пока россия не уничтожила его. Счастье, что дома в момент удара никого не было. В целом по городу в результате вражеского обстрела повреждены многоквартирные дома. Всего пострадало 16 человек, среди них - 3 ребенка - сообщил Клименко.

По его словам, экстренные службы работают на местах ударов.

Министр также напомнил - если раздается сигнал тревоги - направляйтесь в укрытие.

Ранее

Сегодня, 14 мая, во время ряда ударов по Харькову россияне попали в 10-й этаж 12-ти этажного дома в центре города. Сейчас осуществляется поквартирный обход. Кроме того, россияне попали по гаражам на территории жилого дома, возникли пожары.