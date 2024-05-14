У Харкові зростає кількість постраждалих у результаті ворожих ударів. У МВС показали фото руйнувань
Київ • УНН
16 осіб, у тому числі троє дітей, отримали поранення та були пошкоджені житлові будинки у Харкові внаслідок ворожого обстрілу з боку росії.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість постраждалих у результаті ворожих атак зросла до 16 та показав перше фото руйнувань, передає УНН.
Харків. На місці каміння тут був чийсь дім. Поки росія не знищила його. Щастя, що вдома в момент удару нікого не було. Загалом по місту внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки. Всього постраждало 16 осіб, серед них - 3 дитини
За його словами, екстрені служби працюють на місцях ударів.
Міністр також нагадав - якщо лунає сигнал тривоги - прямуйте в укриття.
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Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.