російський удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 17
Київ • УНН
Щонайменше 17 осіб, у тому числі 12-річний хлопчик і 8-річна дівчинка, були поранені в результаті російського удару по Харкову, причому один цивільний чоловік перебуває у важкому стані, а 11 осіб отримали поранення середньої тяжкості.
Внаслідок російського удару по Харкову постраждало вже щонайменше 17 людей, серед них діти. Про це пише УНН з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
Уточнена інформація по постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову. Кількість постраждалих — 17. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони у середньому стані
Попередньо поранення отримали 10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років.
Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані. Ще шість людей були госпіталізовані.
Нагадаємо
Сьогодні, 14 травня, під час низки ударів по Харкову росіяни влучили в 10-й поверх 12-ти поверхового будинку в центрі міста. Наразі здійснюється поквартирний обхід. Крім того, росіяни влучили по гаражах на території житлового будинку, виникли пожежі.
У Харкові зростає кількість постраждалих у результаті ворожих ударів. У МВС показали фото руйнувань14.05.24, 17:49 • 17565 переглядiв