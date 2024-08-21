российский "шахед" снова залетел в беларусь - "Гаюн"

Один из дронов-камикадзе типа "Shahed", который был выпущен армией в сторону Украины сегодня утром зашел в воздушное пространство беларуси со стороны черниговской области. Об этом в среду, 21 августа, пишет мониторинговый телеграмм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

Как пишет "Беларускі Гаюн", в районе 8:40 утра один из дронов-камикадзе типа "шахед" зашел в воздушное пространство беларуси со стороны черниговской области Украины.

По предварительным данным, далее шахед продолжил движение на запад вдоль белорусско-украинской границы.

Дополнение

Уже неоднократно сообщалось о случаях, когда российские "шахеды" нарушали воздушное пространство беларуси.

В частности, в ночь на 31 июля по меньшей мере 5 дронов "вторглись" в воздушное пространство беларуси. Один из дронов пролетел более 260 км до города Столин, а белорусские ВВС подняли истребитель.