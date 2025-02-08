российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники
Киев • УНН
В ночь на 8 февраля над Ростовом-на-Дону прогремели по меньшей мере 5 взрывов. Местные жители сообщают о звуках дронов и вспышках в небе.
Над российским Ростовом-на-Дону прогремели взрывы. Город, вероятно, атакуют украинские дроны. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские Тelegram-каналы.
Детали
В субботу 08 февраля, в 02:04 (по Киевскому времени) в российских Тelegram-каналах появилась информация, что по меньшей мере 5 взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону.
Это произошло якобы в результате атаки украинских беспилотников.
Местные жители рассказали, что слышали звук дронов, после чего видели вспышки в небе.
Зеленский: значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы07.02.25, 20:03 • 17703 просмотра