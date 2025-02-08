російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники
Київ • УНН
В ніч на 8 лютого над Ростовом-на-Дону прогриміли щонайменше 5 вибухів. Місцеві жителі повідомляють про звуки дронів та спалахи в небі.
Над російським Ростовом-на-Дону прогриміли вибухи. Місто, ймовірно, атакують українські дрони. Про це інформує УНН з посиланням на російські Тelegram-канали.
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В суботу 08 лютого, о 02:04 (за Київським часом) в російських Тelegram-каналах з'явилася інформація, що щонайменше 5 вибухів прогриміли в небі над Ростовом-на-Дону.
Це сталося нібито внаслідок атаки українських безпілотників.
Місцеві жителі розповіли, що чули звук дронів, після чого бачили спалахи в небі.
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