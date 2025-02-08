російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники

Над російським Ростовом-на-Дону прогриміли вибухи. Місто, ймовірно, атакують українські дрони. Про це інформує УНН з посиланням на російські Тelegram-канали.

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В суботу 08 лютого, о 02:04 (за Київським часом) в російських Тelegram-каналах з'явилася інформація, що щонайменше 5 вибухів прогриміли в небі над Ростовом-на-Дону.

Це сталося нібито внаслідок атаки українських безпілотників.

Місцеві жителі розповіли, що чули звук дронів, після чого бачили спалахи в небі.

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