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російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники

російський Ростов-на-Дону атакують безпілотники

Київ • УНН

 • 94362 перегляди

В ніч на 8 лютого над Ростовом-на-Дону прогриміли щонайменше 5 вибухів. Місцеві жителі повідомляють про звуки дронів та спалахи в небі.

Над російським Ростовом-на-Дону прогриміли вибухи. Місто, ймовірно, атакують українські дрони. Про це інформує УНН з посиланням на російські Тelegram-канали.

Деталі

В суботу 08 лютого, о 02:04 (за Київським часом) в російських Тelegram-каналах з'явилася інформація, що щонайменше 5 вибухів прогриміли в небі над Ростовом-на-Дону.

Це сталося нібито внаслідок атаки українських безпілотників.

Місцеві жителі розповіли, що чули звук дронів, після чого бачили спалахи в небі.

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Зеленський: значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми07.02.25, 20:03 • 35479 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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