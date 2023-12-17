российский губернатор заявил, что украинская ДРГ проникла на территорию белгородской области

По данным российских СМИ, 17 декабря в Белгородской области состоялся бой с украинскими диверсантами, пишет УНН.

Детали

Вблизи села теребрено краснояружского района, который граничит с Сумской областью, были слышны звуки стрелкового боя. Местный губернатор вячеслав гладков заявил, что бой прошел с группой диверсантов, которые пришли с украинской стороны. В чате села утверждают, что туда зашла диверсионно-разведывательная группа в составе нескольких военных. Также сообщалось о вертолетах в небе и взрывах.

Местные жители сообщают, что в нескольких селах повреждена линия электропередач. Из-за этого в селе исчез свет, имеются перебои со связью. Эвакуация пока не планируется, пишут российские паблики.

Напомним,

Подразделения, в которые входят российские граждане, воюющие на стороне Украины, весной и летом совершили несколько боевых выходов на на территорию России.