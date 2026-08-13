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российский дрон "Молния-2" ударил по рынку в Славянске - трое раненых

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

13 августа российский дрон "Молния-2" атаковал рынок "Лесной" в Славянске, ранены три женщины. Также враг разрушил мост через реку Казённый Торец.

российский дрон "Молния-2" ударил по рынку в Славянске - трое раненых
Фото: www.facebook.com/Vadymlyakh

В четверг, 13 августа, около 10:45 российский дрон "Молния-2" ударил по рынку "Лесной" в Славянске. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.

Подробности

В настоящее время известно о трех раненых женщинах. Двоих из них готовят к перевозке в клинику города Днепра. Примерно в то же время вражеским ударом разрушен один из мостов через реку Казенный Торец

 - говорится в сообщении.

Напомним

российские оккупанты атаковали пассажирский поезд с 340 пассажирами, удар пришелся по локомотиву. Это произошло в Одесской области: машинист и его помощник погибли, пассажиров эвакуировали автобусами в Одессу.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар россиян по поезду в Одесской области, подчеркнул необходимость усиления ПВО и давления на россию.

Евгений Устименко

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Славянск
Одесская область
Днепр (город)
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