10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
российский дрон атаковал съемочную группу Die Welt: журналист Ибрагим Набер получил ранения

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Вместе с журналистом были его коллеги и военные ВСУ, которые сопровождали их. В результате атаки есть погибшие и раненые.

российский дрон атаковал съемочную группу Die Welt: журналист Ибрагим Набер получил ранения

Журналист немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер получил ранения во время атаки российского дрона на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Подробности

Шеф-репортер делал репортаж вблизи линии фронта, сопровождая украинское подразделение ПВО при 42-й бригаде. Во время репортажа, когда съемочная группа находилась в поле, по ним ударил российский дрон типа "ланцет".

В результате один солдат погиб, другой получил тяжелое ранение, а в репортерской команде Набера пострадали три человека. Среди пострадавших членов съемочной группы – оператор и продюсер: последний получил ранения ног осколками.

Один из них настолько глубокий, что врачи пока не смогли его удалить. Но они говорят, что он снова сможет ходить

- рассказал Набер своему коллеге, шеф-редактору Bild Паулю Ронцхаймеру.

Напомним

Недавно расследование ООН подтвердило, что россияне целенаправленно используют дроны для преследования мирных жителей вблизи линии фронта в Украине. Данные действия являются преступлением против человечности, направленным на изгнание гражданских лиц.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
