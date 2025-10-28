российский дрон атаковал съемочную группу Die Welt: журналист Ибрагим Набер получил ранения
Киев • УНН
Вместе с журналистом были его коллеги и военные ВСУ, которые сопровождали их. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Журналист немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер получил ранения во время атаки российского дрона на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Подробности
Шеф-репортер делал репортаж вблизи линии фронта, сопровождая украинское подразделение ПВО при 42-й бригаде. Во время репортажа, когда съемочная группа находилась в поле, по ним ударил российский дрон типа "ланцет".
В результате один солдат погиб, другой получил тяжелое ранение, а в репортерской команде Набера пострадали три человека. Среди пострадавших членов съемочной группы – оператор и продюсер: последний получил ранения ног осколками.
Один из них настолько глубокий, что врачи пока не смогли его удалить. Но они говорят, что он снова сможет ходить
Напомним
Недавно расследование ООН подтвердило, что россияне целенаправленно используют дроны для преследования мирных жителей вблизи линии фронта в Украине. Данные действия являются преступлением против человечности, направленным на изгнание гражданских лиц.