російський дрон атакував знімальну групу Die Welt: журналіст Ібрагім Набер отримав поранення

Журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер отримав поранення під час атаки російського дрону на сході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Шеф-репортер робив репортаж поблизу лінії фронту, супроводжуючи український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Під час репортажу, коли знімальна група перебувала у полі, по них вдарив російський дрон типу "ланцет".

В результаті один солдат загинув, інший отримав важке поранення, а в репортерській команді Набера постраждало три людини. Серед постраждалих членів знімальної групи – оператор і продюсер: останній отримав поранення ніг уламками.

Один з них настільки глибокий, що лікарі поки не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити - розповів Набер своєму колезі, шеф-редактору Bild Паулю Ронцхаймеру.

Нагадаємо

Нещодавно розслідування ООН підтвердило, що росіяни цілеспрямовано використовують дрони для переслідування мирних жителів поблизу лінії фронту в Україні. Дані дії є злочином проти людяності, який спрямований на вигнання цивільних осіб.