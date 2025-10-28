російський дрон атакував знімальну групу Die Welt: журналіст Ібрагім Набер отримав поранення
Київ • УНН
Разом з журналістом були його колеги і військові ЗСУ, які супроводжували їх. В результаті атаки є загиблі і поранені.
Журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер отримав поранення під час атаки російського дрону на сході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.
Деталі
Шеф-репортер робив репортаж поблизу лінії фронту, супроводжуючи український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Під час репортажу, коли знімальна група перебувала у полі, по них вдарив російський дрон типу "ланцет".
В результаті один солдат загинув, інший отримав важке поранення, а в репортерській команді Набера постраждало три людини. Серед постраждалих членів знімальної групи – оператор і продюсер: останній отримав поранення ніг уламками.
Один з них настільки глибокий, що лікарі поки не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити
Нагадаємо
Нещодавно розслідування ООН підтвердило, що росіяни цілеспрямовано використовують дрони для переслідування мирних жителів поблизу лінії фронту в Україні. Дані дії є злочином проти людяності, який спрямований на вигнання цивільних осіб.