10:50 • 8094 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 20266 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 17855 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17610 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 16705 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 14751 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33630 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27084 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13171 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
російський дрон атакував знімальну групу Die Welt: журналіст Ібрагім Набер отримав поранення

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Разом з журналістом були його колеги і військові ЗСУ, які супроводжували їх. В результаті атаки є загиблі і поранені.

російський дрон атакував знімальну групу Die Welt: журналіст Ібрагім Набер отримав поранення

Журналіст німецької газети Die Welt Ібрагім Набер отримав поранення під час атаки російського дрону на сході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Шеф-репортер робив репортаж поблизу лінії фронту, супроводжуючи український підрозділ ППО при 42-й бригаді. Під час репортажу, коли знімальна група перебувала у полі, по них вдарив російський дрон типу "ланцет".

В результаті один солдат загинув, інший отримав важке поранення, а в репортерській команді Набера постраждало три людини. Серед постраждалих членів знімальної групи – оператор і продюсер: останній отримав поранення ніг уламками.

Один з них настільки глибокий, що лікарі поки не змогли його видалити. Але вони кажуть, що він знову зможе ходити

- розповів Набер своєму колезі, шеф-редактору Bild Паулю Ронцхаймеру.

Нагадаємо

Нещодавно розслідування ООН підтвердило, що росіяни цілеспрямовано використовують дрони для переслідування мирних жителів поблизу лінії фронту в Україні. Дані дії є злочином проти людяності, який спрямований на вигнання цивільних осіб.

Євген Устименко

