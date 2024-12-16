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Российский дрон атаковал магазин в Бериславе: есть погибшая и пострадавшая

Российский дрон атаковал магазин в Бериславе: есть погибшая и пострадавшая

Киев  •  УНН

 • 2068 просмотра

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В Бериславе в результате атаки российского БпЛА по магазину погибла 53-летняя местная жительница. Еще одна женщина 59 лет получила взрывную травму и контузию.

В Херсонской области в Бериславе в результате атаки российского дрона по магазину погибла 53-летняя местная жительница, еще одна женщина 59 лет получила взрывную травму и контузию, сообщили в Херсонской ОГА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, россияне атаковали с БпЛА магазин в Бериславе около десяти утра.

В результате вражеского удара 59-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Она самостоятельно обратилась в больницу. 

Также удар российского дрона по магазину в Бериславе оборвал жизнь местной жительницы. «В результате «прилета» дрона в крышу магазина травмы, несовместимые с жизнью, получила 53-летняя женщина», - сообщили в ОВА.

Кроме того, около 13:00 российские оккупанты атаковали с дрона Антоновку, пригород Херсона. Из-за удара вражеского дрона 82-летний мужчина получил взрывную травму и ранение ноги. Его госпитализировали.

Российские дроны с утра атаковали мирных жителей в Херсоне и пригороде16 дек. 2024, 10:19 • 12739 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон