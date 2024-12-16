Российские дроны с утра атаковали мирных жителей в Херсоне и пригороде
Киев • УНН
В результате атак российских БпЛА в Херсоне пострадал 60-летний мужчина. В Антоновке от сброса взрывчатки с дрона ранен 81-летний местный житель.
В результате атак российских дронов сегодня утром в Херсоне пострадал 60-летний мужчина, в Антоновке, пригороде Херсона, от сброса врагом взрывчатки с дрона ранен 81-летний местный житель, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
российские войска с БпЛА в очередной раз атаковали Херсон. Около 08:30 под удар вражеского дрона попал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Пострадавшего госпитализировали.
Также сегодня утром враг атаковал с дрона пригород Херсона. Около 08:30 в Антоновке россияне атаковали с дрона пожилого мужчину. Из-за сброса взрывчатки с БпЛА 81-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения голени и стопы. Пострадавшего госпитализировали.
россияне ночью атаковали дроном Херсон: пострадал местный житель16 дек. 2024, 07:06 • 10482 просмотра