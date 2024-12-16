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россияне ночью атаковали дроном Херсон: пострадал местный житель

россияне ночью атаковали дроном Херсон: пострадал местный житель

Киев  •  УНН

 • 5028 просмотра

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За минувшие сутки российские войска обстреляли 26 населенных пунктов Херсонской области. В результате атаки дрона в Херсоне 55-летний мужчина получил ранения средней тяжести.

В Херсонской области российские войска за минувшие сутки обстреляли 26 населенных пунктов. В результате атаки дрона в Херсоне 55-летний мужчина получил ранения, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами, как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, оказались город Херсон и еще 25 населенных пунктов.

По его словам, российские военные били по критической инфраструктуре и  жилым кварталам населенных пунктов области. Также оккупанты изувечили автобус.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщил Прокудин данные по региону.

Как уточнил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, в результате вражеских обстрелов Херсонской громады за минувшие сутки один человек получил ранения.

По данным Херсонской ОВА, вчера около 22:30 россияне атаковали с дрона Центральный район Херсона. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА 55-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, ушиб грудной клетки и осколочные ранения руки. Сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.

Атаки на Херсонщине: пострадали 5 человек и повреждена инфраструктура15 дек. 2024, 07:10 • 57123 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон