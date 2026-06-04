Российский дрон атаковал дорожников и уничтожил технику - Минразвития
Киев • УНН
Вражеский дрон атаковал дорожников в месте ремонта автодорог. Уничтожено десять единиц специальной техники, работники в результате удара не пострадали.
Российские военные сегодня атаковали дорожников на месте дорожных работ, уничтожено 10 единиц дорожной техники, сообщили в Минразвития в четверг, пишет УНН.
Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданских людей, которые ежедневно выполняют свою работу и обеспечивают функционирование страны. Сегодня вражеский дрон попал в место проведения дорожных работ. В результате атаки уничтожено 10 единиц дорожной техники. К счастью, работники не пострадали
По данным министерства, "под удар попали дорожники, которые ремонтировали автодороги и обеспечивали транспортное сообщение для общин, гуманитарных перевозок и нужд обороны".
"С начала полномасштабного вторжения десятки работников дорожной отрасли получили ранения во время выполнения своей работы. К сожалению, есть и погибшие", - отметили в Минразвития.
Как отметили в министерстве, несмотря на постоянную опасность, дорожные работы продолжаются. "После завершения основных ремонтов, связанных с последствиями зимнего периода, особое внимание сосредоточено на прифронтовых маршрутах и путях, которые имеют критическое значение для логистики и обеспечения Сил обороны", - указано в сообщении.
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