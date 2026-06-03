В Украине завершили ремонт основных дорог и установили рекорд

В Украине завершили ремонт на основных автодорогах после сложной зимы, восстановив рекордные 14 миллионов квадратных метров дорог, сообщила в среду Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Правительство обеспечило беспрецедентный с начала вторжения объем плановых ремонтных работ на основных автодорогах страны. На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций. Отремонтировано 14 млн м² дорожного полотна - написала Свириденко.

По ее словам, "это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения".

"Восстановление надлежащего состояния дорог — это прежде всего вопрос безопасности людей, бесперебойного движения грузов для Сил обороны и стабильной работы экономики", - подчеркнула Премьер.

Она указала, что "в дальнейшем усилия по восстановлению дорожной инфраструктуры будут сосредоточены на прифронтовых регионах, в частности на автодорогах, имеющих критическое значение для военной логистики и эвакуации".

В Украине определили ответственную службу за ремонт прифронтовых дорог

Как сообщили в Минразвития, среди маршрутов, где выполнены наибольшие объемы работ:

М-06 Киев – Чоп;

М-05 Киев – Одесса;

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;

М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;

М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Также в Минразвития указали, что в Ровенской области открыли Северный обход Ровно — новую транспортную артерию протяженностью 14,5 км.

"Это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, сократить время водителей в пути и улучшить сообщение между регионами Украины и странами ЕС", - говорится в сообщении.

После вынужденной паузы работы на объекте, как указано, "были возобновлены и успешно завершены".