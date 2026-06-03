В Украине завершили ремонт основных дорог и установили рекорд

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
13:49 • 916 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 31869 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 28670 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 43728 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 117671 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 68565 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 64826 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 60848 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 40195 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 42276 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.4м/с
62%
749мм
Популярные новости
санкт-петербург массированно атаковали дроны, вспыхнул крупнейший нефтяной терминал регионаVideo3 июня, 04:17 • 16710 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши3 июня, 04:27 • 40340 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм3 июня, 04:44 • 36439 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтетерминала в Петербурге, кораблей в Кронштадте и завода "Прогресс"08:15 • 4988 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 10756 просмотра
публикации
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto12:01 • 10787 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 31869 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 117671 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 114058 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 107675 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 62168 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 69822 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 104026 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 97580 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 117462 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Х-101

В Украине завершили ремонт основных дорог и установили рекорд

Киев • УНН

 • 982 просмотра

На основных автодорогах Украины отремонтировали рекордные 14 млн м² покрытия. В дальнейшем дорожники сосредоточатся на логистических маршрутах в прифронтовых зонах.

В Украине завершили ремонт основных дорог и установили рекорд

В Украине завершили ремонт на основных автодорогах после сложной зимы, восстановив рекордные 14 миллионов квадратных метров дорог, сообщила в среду Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Правительство обеспечило беспрецедентный с начала вторжения объем плановых ремонтных работ на основных автодорогах страны. На магистралях национального и международного значения завершены первоочередные работы по ликвидации образовавшихся после зимы выбоин и других деформаций. Отремонтировано 14 млн м² дорожного полотна

- написала Свириденко.

По ее словам, "это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения".

"Восстановление надлежащего состояния дорог — это прежде всего вопрос безопасности людей, бесперебойного движения грузов для Сил обороны и стабильной работы экономики", - подчеркнула Премьер.

Она указала, что "в дальнейшем усилия по восстановлению дорожной инфраструктуры будут сосредоточены на прифронтовых регионах, в частности на автодорогах, имеющих критическое значение для военной логистики и эвакуации".

В Украине определили ответственную службу за ремонт прифронтовых дорог07.04.26, 10:13 • 2986 просмотров

Как сообщили в Минразвития, среди маршрутов, где выполнены наибольшие объемы работ:

  • М-06 Киев – Чоп;
    • М-05 Киев – Одесса;
      • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;
        • М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр;
          • М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

            Также в Минразвития указали, что в Ровенской области открыли Северный обход Ровно — новую транспортную артерию протяженностью 14,5 км.

            "Это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, сократить время водителей в пути и улучшить сообщение между регионами Украины и странами ЕС", - говорится в сообщении.

            После вынужденной паузы работы на объекте, как указано, "были возобновлены и успешно завершены".

            Юлия Шрамко

            ОбществоЭкономикаАвто
            Эвакуация
            Кабинет Министров Украины
            Социальная сеть
            Военное положение
            Война в Украине
            Юлия Свириденко
            Вооруженные силы Украины
            Украина